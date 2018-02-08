Суд ЄС 21 лютого оголосить рішення у справі Сергія Клюєва

Він судиться з Радою ЄС за застосування до нього санкцій.

Загальний суд Європейського Союзу 21 лютого винесе рішення у справі Сергія Клюєва, який оскаржує рішення Ради ЄС щодо застосування до нього санкцій у вигляді замороження активів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення розповсюдив сьогодні Загальний суд ЄС.

В суді нагадали, що, реагуючи на кризу в Україні, яка розпочалася наприкінці 2013 року, Рада ЄС 5 березня 2014 року ухвалила рішення заморозити активи та економічні ресурси осіб, які визначені як такі, що відповідають за зловживання з державними фінансами.

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«Сергій Клюєв, брат колишнього глави Адміністрації президента України, був у період з 6 березня 2014 р. по 5 березня 2015 р. включений до списку осіб, які є суб’єктами замороження активів. Клюєв подав позов до Загального суду щодо виключення його із списку. 28 січня 2016 року Загальний суд анулював запобіжні заходи, застосовані у період з 6 березня 2014 р. до 5 березня 2016 р. Загальний суд вважає, що лист генерального прокурора, на якому Рада базувалася у своєму рішенні щодо застосування запобіжних заходів, не надав достатньої інформації щодо питань, які конкретно пред’являються до відповідних осіб. Своїм рішенням від 2015 року Рада утримувала запобіжні заходи щодо Клюєва до 6 березня 2016 року», - деталізували в суді.

В повідомленні вказано, що заявлені причини продовжити санкції полягали в тому, що Клюєв є «особою кримінального провадження за участь у привласненні державних коштів чи активів» та «особою, пов'язаною з особою (екс-главою АП Андрієм Клюєвим), що є суб’єктом кримінального судочинства українських органів влади за незаконне привласнення державних коштів або активів». «Клюєв домагається скасування цього рішення в суді», - зазначили в суді.