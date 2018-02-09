Саакашвілі з'їхав з розкішної квартири у центрі Києва (відео)

Опальний політик запевняє, що вже не живе в квартирі на вулиці Костьольній.

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі розповів, що вже з'їхав зі своєї орендованої квартири на Костьольній в центрі Києва, звідки його відвезли співробітники СБУ в грудні.

Тепер, за його словами, він там не живе. Саакашвілі заявив, що в тій квартирі раніше був офіс, передає "Страна".

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За даними ТСН, останнім часом Саакашвілі орендував розкішний пентхаус на два поверхи площею 252 квадратних метри з автономною системою опалення та кондиціювання.

Саме з неї він втік від силовиків на дах. Фотографії дворівневого приміщення в дореволюційному будинку на Костьольній, 7, є в Інтернеті на сайті елітного житла. Згідно з оголошенням, вартість оренди – 6 тисяч доларів на місяць.