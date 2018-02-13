Саакашвілі не проситиме політичного притулку у Польщі

Також видворений з України до Польщі політик виключив свою екстрадицію до Грузії.

Видворений з України екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що не буде просити політичного притулку у Польщі, куди його було примусово відправлено у понеділок, 12 лютого. Політик також виключив свою екстрадицію з Польщі до Грузії.

Читайте такожГрузія направить до Польщі запит про екстрадицію Саакашвілі«Перебуваю нині під захистом польської поліції. Я спілкувався з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, до мене телефонували, коли я був на летовищі у Варшаві. Не буду просити політичного притулку у Польщі», - сказав він у розмові з одним з українських телеканалів.

Саакашвілі прокоментував також можливість його екстрадиції з Польщі до Грузії.

«Як кажуть у нас в Одесі, не смішіть мої тапочки. Який запит? Ця влада в Грузії боїться мене як чорт ладану. Це клоуни якісь. Якби вони хотіли видавати мене, вони повинні були мене екстрадувати вчора. Я від самого початку говорив, що немає серйозних обвинувачень проти мене ні у Грузії, ні в України», - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого у Києві був затриманий екс-президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі. Політика було відправлено за процедурою реадмісії до Польщі. Увечері літак з Саакашвілі приземлився у столиці Польщі. Саакашвілі вважає, що його видворення показує слабкість та страх Петра Порошенка. Сьогодні у Варшаві екс-президент Грузії дасть прес-конференцію на тему ситуації, що склалася.