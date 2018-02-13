Саакашвілі намагатиметься повернутись до України, бо там його єдине сподівання залишитись на арені історії - західні експерти

На думку експертів, кваплива депортація сигналізує про початок президентської виборчої кампанії в Україні. А Порошенко, якого критикують за згортання реформ, хоче прибрати подражливого опонента.

Видворення з України Міхеїла Саакашвілі вказує на те, що Порошенко готовий жертвувати міжнародним іміджем України заради досягнення власних політичних цілей. Про це аналітичному центру Atlantic Council заявив міжнародний оглядач Михайло Боцюрків, колишній глава прес-офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Читайте такожСаакашвілі не проситиме політичного притулку у ПольщіAtlantic Council публікує розгорнуті коментарі з приводу видворення з України опозиційного політика, екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, передає Голос Америки.

"Кваплива депортація сигналізує про початок президентської виборчої кампанії в Україні. Очевидно, що Порошенко - якого критикують за згортання реформ - хоче за будь-яку ціну прибрати зі сцени подражливого та харизматичного опонента... Сьогоднішні події не обіцяють доброго опозиції, бо вказують, що Адміністрація Порошенка готова грати жорстко та ставити свої власні інтереси вище за імідж країни", - наводять там слова Боцюрківа.

Між тим американський політолог Адріан Каратницький розповів Atlantic Council, що не вважає історію із Саакашвілі завершеною для України. "Очевидно, що кар'єра Саакашвілі стрімко сходить нанівець. Колишній президент Грузії продовжує мріяти про нови революції, які піднесуть його нагору. Але його швидкий занепад є наслідком невірного тлумачення плюралістичної за суттю політики в Україні, де народ іноді підтримує популістів, але ніколи до кінця не довіряє своїм лідерам і не вклоняється їм як ідолам. Доля Саакашвілі парадоксальним чином вказує на успіх революцій, які він допомогав організовувати. Вони явили світу міцні громадянські суспільства у Грузії та Україні та віддалили політичний дискурс далі від вулиці і до царини технічних експертів, медіа, інститутів та політичної боротьби - які є головними інструментами змін у демократичних суспільствах. Втім, з огляду на енергію та харизму Саакашвілі, його не можна скидати з рахунку", - вважає Каратницький.

Ситуація із Саакашвілі засвідчила, що в Україні відсутнє верховенство права, вважає Даєн Френсіс, дослідник аналітичного центру Atlantic Council. "Сага Саакавшілі почалася, коли Порошенко своєю імперською забаганкою десантував його до України, надавши йому важливу роботу, а потім надав йому громадянство. За лічені місяці Саакашвілі подав у відставку та звинуватив Порошенкка у корупції та виступив проти нього...Як висновки? Порошенко то виявляє милість, то позбавляє її, щоб примусити незгодних мовчати. Суди України відкинули міжнародне право, коли не надали Саакашвілі статус біженця через те, що він є політичним ворогом. Такі зловживання - в купі з іншими - вказують, що в Україні досі не існує верховенства права. Там править олігархія", - вважає вона.

Україна сама собі завдала рани, вважає Пітер Дікінсон, видавець журналу Business Ukraine. "Зовнішнім спостерігачам (за ситуацією навколо Саакашвілі - ред.) вбачається, що в Україні панує беззаконня та хаос. Останній епізод цієї комедії помилок з авторитарним присмаком - силові заходи щодо Саакашвілі. Оскільки він досить помітна на міжнародній арені особа, Україні гарантований негативний Пі-Ар, а йому - місця на перших шпальтах ЗМІ. У майбутньому він ймовірно намагатиметься повернутись до української політики, оскільки там його єдине сподівання залишитись на арені історії. Він ще замолодий, щоб взятись за академічну роботу і намагатиметься будь-яким чином повернутись до України", - вважає Дікінсон.