Ющенко має термінову вимогу до Верховної Ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Верховної Ради терміново розглянути подання про позбавлення депутатської недоторканності народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, якого підозрюють у вбивстві людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, така вимога міститься в листі глави держави на адресу голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Вона зазначила, що В.ЮЩЕНКО тримає під пильним контролем розслідування цього резонансного злочину.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.

За їх версією, загиблий був чи то браконьєром, чи то озброєним хуліганом, який без будь-яких причин відкрив стрілянину по машині народного депутата, а його смерть - результат необхідної самооборони.

Водночас односельці загиблого називають подію не інакше, як полюванням на живу людину.

1 липня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив у Верховну Раду подання, в якому просить дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата України від фракції БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.