Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" пройде 16 лютого в Мюнхені

Глава МЗС планує акцентувати увагу на звільненні заручників та розміщенні реальної миротворчої місії на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на спільній прес-конференції в Києві з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано.

«Ми працюємо в рамках «нормандського формату». За нашою попередньою домовленістю, Зіґмар Ґабріель запропонував провести наступне міністерське засідання «нормандського формату» 16 (лютого) під час Мюнхенської конференції з безпеки», - зазначив Клімкін.

Читайте такожКлімкін про переговори у "нормандському форматі": Росія намагається виходити з якимись трюками

«Під час цієї зустрічі, якщо, звичайно, Росія на неї погодиться, буду зосереджуватися саме на питаннях безпеки, звільнення наших заручників і політичних в'язнів, а також доведенню до Росії, що не існує жодної розумної альтернативи реальній миротворчій місії на території окупованого Донбасу», - наголосив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що колишній президент, представник України у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявляє, що розширити "нормандський формат" без згоди Російської Федерації неможливо.