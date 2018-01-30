Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" пройде 16 лютого в Мюнхені
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» запланована на 16 лютого у Мюнхені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на спільній прес-конференції в Києві з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано.
«Ми працюємо в рамках «нормандського формату». За нашою попередньою домовленістю, Зіґмар Ґабріель запропонував провести наступне міністерське засідання «нормандського формату» 16 (лютого) під час Мюнхенської конференції з безпеки», - зазначив Клімкін.
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«Під час цієї зустрічі, якщо, звичайно, Росія на неї погодиться, буду зосереджуватися саме на питаннях безпеки, звільнення наших заручників і політичних в'язнів, а також доведенню до Росії, що не існує жодної розумної альтернативи реальній миротворчій місії на території окупованого Донбасу», - наголосив глава МЗС.
Раніше повідомлялося, що колишній президент, представник України у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявляє, що розширити "нормандський формат" без згоди Російської Федерації неможливо.