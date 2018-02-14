Депутати закликали НАБУ розслідувати факти хабарництва та злочинної діяльності голови Нацради з телебачення Артеменка

Слідчі мають, зокрема, дослідити наявну переписку Юрія Артеменка щодо серії незаконних обшуків у приміщеннях загальнонаціонального провайдера «Тріолан» за попереднім погодженням з першим заступником голови ДФС Сергієм Біланом.

Детективи Національного антикорупційного бюро мають розслідувати факти, які свідчать про зловживання владою, корупцію та перешкоджання журналістській діяльності з боку голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка.

Про це йдеться в офіційному зверненні на ім'я директора НАБУ Артема Ситника народних депутатів від УКРОПу Тараса Батенка, Ірини Констанкевич, Валентина Дідича, Олександра Дубініна, Віталія Купрія, Олександра Шевченка та Віктора Шевченка.

Автори документа посилаються на інформацію, викладену у відкритому доступі в мережі Інтернет за посиланням.

Слідчі мають, зокрема, дослідити наявну переписку Юрія Артеменка щодо серії незаконних обшуків у приміщеннях загальнонаціонального провайдера «Тріолан» за попереднім погодженням з першим заступником голови ДФС Сергієм Біланом.

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Окремої правової оцінки, на переконання парламентарів, потребує інформація щодо погроз відкликати ліцензію на мовлення у телеканалу ZIK. Це підтверджується перепискою у месенджері Viber між Юрієм Артеменком та нардепом від партії «Блок Петра Порошенка» Григорієм Шверком.

«Як свідчать дані опублікованих скриншотів переписки Ю. Артеменка, останній, користуючись своїм службовим становищем, спонукає керівництво найбільших українських медіахолдингів до написання неправдивих рекомендаційних листів на користь свого сина Дениса Артеменка, з метою надання останньому урядом США грін-картки, для права постійного проживання на території вказаної держави», – йдеться у зверненні.

Примітно, що, маючи офіційну заробітну платню у розмірі близько 250 тис. грн, державний службовець цікавився придбанням коштовного житла у місті Маямі, США, вартістю від 300 тис. дол. до 600 тис. дол.

Аналогічно, відповідно до опублікованої інформації, Юрій Артеменко використовує службове становище для виділення бюджетного фінансування на створення кінопродукції та лобіює кандидатури близьких родичів для отримання головних ролей у такому кіно.

Незаконно отримані кошти Артеменко легалізує через підписання фіктивних документів про надання інформаційних послуг. За приклад парламентарі навели договір між ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та дружиною Юрія Артеменка (ФОП Артеменко Олена Миколаївна), за яким остання впродовж року отримала 1,5 млн грн.

Укропівці також звернули увагу правоохоронців на систематичний тиск у вигляді безпідставних штрафів, які накладаються на телеканали «112» і NewsOne, а також на ряд радіостанцій.

«Артеменко, зловживаючи своїм службовим становищем, регулярно вчиняє дії щодо створення додаткових перепон та складнощів у роботі телевізійних каналів, радіостанцій і провайдерів», – наголосили нардепи.

Опубліковані в мережі матеріали свідчать також про організовану Артеменком кампанію з дискредитації телесеріалу «Свати», стовідсотково українського продукту. Укропівці зазначили, що своїми діями голова Нацради заподіяв значну фінансову шкоду розробникам серіалу і поставив під загрозу звільнення велику кількість задіяних у зйомках співробітників.