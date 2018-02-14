Екс-депутат Держдуми розповів про отриманий Януковичем $1 мільярд за відмову від асоціації з ЄС (відео)

Екс-депутат Держдуми РФ додав, що через певні схеми син Януковича Олександр отримав змогу збагатитися на фондовому ринку через цю оборудку з облігаціями.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що купівля Росією українських державних облігацій була схемою з підкупу родини екс-президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, щоб він відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пономарьов заявив під час допиту на судовому засіданні у справі про держзраду Януковича.

Зокрема, він заявив, що через схему купівлі Росією українських державних облігацій саме Янукович і його родина отримали вигоду 1 млрд дол і це був прямий підкуп, оскільки було поставлено завдання напряму підкупити родину Януковича.

Адвокат екс-президента Віталій Сердюк перебив Пономарьова і заявив, що колишній російський депутат обманює, оскільки гроші за облігації отримала Україна як держава, а не Яникович.

На це екс-депутат Держуми відповів: "Я вам подарую підручник економіки, там все про це написано".

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Він додав, що через певні схеми син Януковича Олександр отримав змогу збагатитися на фондовому ринку через цю оборудку з облігаціями.

"Це все зробили для того щоб Янукович відмовився від підписання асоціації", - підкреслив він.

Також Пономарьов розповів, що спочатку у Кремлі не планували анексувати Крим, а задіяти осетинський сценарій, за якого Крим проголошує незалежність, а Росія згодом визнає цю незалежність. Він пояснив, що так планували, оскільки ще в 2004 році конституційний суд РФ розтлумачив, що у склад Російської Федерації не можуть входити частини інших країн, а лише країни вцілому.

Однак, за словами російського політика, згодом все ж вирішили захопити півострів шляхом анексії.

Крім того, він заявив, що лист Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну зіграв ключову роль у анексії, оскільки це була спроба легітимізувати анексію в Росії. Наслідком листа екс-президента було звернення Путіна до Ради Федерації із проханням дозволити йому ввести російські війська на територію України на прохання Януковича.

Як повідомляв УНІАН, Оболонський райсуд Києва у справі про держзраду Януковича вже допитав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Верховної Ради Андрія Парубія, екс-радника представника України в ООН Дмитра Кушнерука, колишнього помічника екс- представника України у Радбезі ООН Андрія Цимбалюка, колишнього голову Ради міністрів АР Крим Анатолія Могильова, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, екс-міністра оборони Ігоря Тенюха, віце-адмірала Сергія Гайдука та інших.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.