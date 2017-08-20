У США в холодильній камері вантажівки виявили 60 мігрантів
05:06, 20 серпня 2017Світ
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Серед мігрантів були 22 громадянина Гватемали, 17 мексиканців, 13 сальвадорців і вісім уродженців Гондурасу.
Температура всередині становила близько 8°C / фото foxnews.com
В американському штаті Техас співробітники прикордонної служби врятували 60 нелегальних мігрантів, які перебували в холодильній камері вантажівки. Про це повідомляє Fox News.
Мігрантів, які лежали серед контейнерів з брокколі, виявила собака прикордонників. Повідомляється, що двері холодильної камери були закриті, і мігранти не могли звідти самі вибратися. Температура всередині становила близько 8°C.
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Серед мігрантів були 22 громадянина Гватемали, 17 мексиканців, 13 сальвадорців і вісім уродженців Гондурасу.
Їм запропонували допомогу медиків, але всі відмовилися.
Водія вантажівки затримали за нелегальне перевезення іноземців.
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