Суд над мером Одеси Трухановим: під будівлю привезли спортивних молодиків та колонки

Засідання суду призначені щодо трьох фігурантів справи.

До Солом'янського суду Києва, де розглядатимуть запобіжні заходи меру Одеси Геннадію Труханову та ще двом фігурантам справи, привезли жінок похилого віку, молодиків спортивної зовнішності, а також музичну апаратуру.

Також під'їхав загін спецпризначенців. Тим часом у залі для засідань чекають на початок суду, передає ТСН.

Усі засідання відбуватимуться в одній й тій самій залі – там нині багато журналістів. Спочатку запобіжні заходи розглянуть Загодіренку та Кравченку, а останнім – Труханову. Також до суду приїхали депутати, готові взяти підозрюваних на поруки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, обвинувачення просить заставу в 30 млн грн для його заступника і по 10 млн грн кожному з інших учасників вказаного провадження.