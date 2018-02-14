Суд над мером Одеси Трухановим: під будівлю привезли спортивних молодиків та колонки

20:38, 14 лютого 2018
Політика
1779 0
Силовики на суді щодо Труханова / фото ТСН

До Солом'янського суду Києва, де розглядатимуть запобіжні заходи меру Одеси Геннадію Труханову та ще двом фігурантам справи, привезли жінок похилого віку, молодиків спортивної зовнішності, а також музичну апаратуру. 

Також під'їхав загін спецпризначенців. Тим часом у залі для засідань чекають на початок суду, передає ТСН.

Усі засідання відбуватимуться в одній й тій самій залі – там нині багато журналістів. Спочатку запобіжні заходи розглянуть Загодіренку та Кравченку, а останнім – Труханову. Також до суду приїхали депутати, готові взяти підозрюваних на поруки.

Читайте такожХолодницький: розслідування справи, в якій фігурує Труханов, займе чотири місяці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, обвинувачення просить заставу в 30 млн грн для його заступника і по 10 млн грн кожному з інших учасників вказаного провадження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Арешт мера Одеси Труханова
Теги: #суд над Трухановим#Труханов у суді