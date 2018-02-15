"Стримуючий фактор" - експерт оцінив роль "Джавелінів" у зміцненні обороноздатності України

В державному оборонному замовленні України суттєво збільшено видатки на закупівлю вітчизняних протитанкових ракетних комплексів.

Очікувані поставки американських ракетних комплексів "Джавелін" є сигналом про те, що в разі загострення конфлікту на Донбасі Україна може розраховувати на більш широку підтримку з боку США, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Читайте такожКоли саме Україна отримає "Джавеліни" поки точно сказати неможливо - посол США"З цього року в державному оборонному замовленні України суттєво збільшено видатки на закупівлю вітчизняних протитанкових ракетних комплексів типу "Стугна" і "Корсар", масові постачання яких війську разом з ефективною підготовкою особового складу до оволодіння новим озброєнням матиме значно більший вплив на посилення української обороноздатності, ніж поставки обмеженої кількості "Джавелінів"", - підкреслив експерт, передає "Главред".

На його думку, комплекси "Джавелін" можуть стати стримуючим фактором для російських військ і бойовиків, оскільки в поєднанні з українськими комплексами типу "Стугна" і "Корсар" вони можуть суттєво зменшити активність росіян або найманців і їхнє бажання застосовувати проти ЗСУ бронетанкову техніку.

"Зокрема,"Джавеліни" атакують танки зверху, це є найменш захищене і найменш броньоване місце. Фактично найманець або російський агресор не знає, стоять на тій стороні наші звичайні ПТУРи або "Джавеліни", але він розумітиме, що будь-який постріл з української сторони призведе до смерті. Думаю, це суттєво знизить ажіотаж і бажання застосовувати бронетехніку проти України", - додав Згурець.