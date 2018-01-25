Генерал США про український ВПК: Ви просите "Джавеліни", а самі експортуєте танки?

Екс-командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес високо оцінює мужність та боєготовність українських військових, однак його вразила дуже слабка координація у військово-промисловому секторі України.

Як повідомляє «Голос Америки», про це американський генерал розповів на брифінгу в Гельсінській комісії, присвяченому європейській безпеці.

Читайте такожWP: надання зброї Україні не зупинить агресію Росії, але може змусити Путіна взяти паузуГенерал, зокрема, поділився своїми враженнями від візиту до до Харківського танкового заводу.

"Я захоплююся історією і чув про Харківський танковий завод. Харків був дуже важливим містом в часи Другої світової війни. Т-34, можливо, найбільш знаменитий танк Другої світової, там був розроблений і вироблявся", - зазначив Годжес.

"Я помітив на іншому боці території заводу цілий ряд блискучих нових танків. Я запитав: "Що це? - "Це на експорт" - "Експорт? Ви просите Джавеліни, а самі експортуєте танки?", - здивувався військовий.

На думку Годжеса, слабка координація в оборонному секторі України пов’язана з браком прозорості у галузі.

«Вони мають технічну спроможність виробляти справді дуже гарні речі, але через те, яким чином побудована їх оборонна промисловість і недостатню прозорість, вони не купують, чи не можуть собі дозволити. Я не експерт, але вони могли б виробляти більше, але ми повертаємось до того, якою є структура їх економіки і як працює парламентський нагляд", - підсумував генерал.

Бен Годжес також заявив, що "Джавеліни" в руках українців здатні змінити те, як російські військові сприймають конфлікт на cході України та примусити їх переглянути свою поведінку.