Прокурор про адвокатів Януковича: навіщо так часто їздити до РФ і не залучати Путіна як свідка

Суд вже допитав більшість свідків сторони обвинувачення, серед тих, чиї свідчення необхідно заслухати, – президент Петро Порошенко та секретар РНБО Олександр Турчинов.

Суд з розгляду кримінальної справи про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради вже допитав більшість свідків сторони обвинувачення, залишилося допитати ще 11 свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко повідомив журналістів після засідання Оболонського райсуду Києва, що розглядає провадження.

Також Кравченко прокоментував заяву адвокатів Януковича про те, що вони хочуть запросити до суду як свідків сторони захисту ряд європейських політиків, які свого часу брали участь у спробі врегулювати протистояння між Майданом та тодішньою владою.

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“Це право сторони захисту. Адже кожна сторона має право запрошувати будь-яких свідків, але ми ще проаналізуємо це клопотання адвокатів і повідомимо, кого ми вважатимемо за свідка, а кого - проситимемо відмовити у допиті, щоб не витрачати зайвий час на тих, хто, на нашу думку, не є свідками”, - зазначив прокурор.

При цьому Кравченко висловив подив, чому адвокати Януковича хочуть бачити в суді європейських політиків і нічого не говорять про президента РФ Володимира Путіна як можливого свідка.

“Незрозуміло, чому захисники так часто їздять до Москви, до Росії, але у своїх клопотаннях Путіна свідком вони не заявили. Натомість заявляють тих, хто, на нашу думку, попередньо, не є свідками. Тому незрозуміло, навіщо так часто їздити до Росії і не заявити свідка Путіна”, - сказав він.

Крім того, Кравченко повідомив, що суд ще має допитати 11 свідків сторони обвинувачення, серед яких президент України Петро Порошенко, а також секретар РНБО Олександр Турчинов.

Наступне засідання у справі про держзраду Януковича має розпочатися о 10.00 14 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Оболонський райсуд Києва у справі про держзраду Януковича вже допитав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Верховної Ради Андрія Парубія, екс-радника представника України в ООН Дмитра Кушнерука, колишнього помічника екс- представника України у Радбезі ООН Андрія Цимбалюка, колишнього голову Ради міністрів АР Крим Анатолія Могильова, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, екс-міністра оборони Ігоря Тенюха, віце-адмірала Сергія Гайдука та інших.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.