Україна має бути готова до того, що Путін може розширити війну за межі Донбасу - британський полковник

На його думку, наполягати, що війна йде на Донбасі і буде тільки там – дуже наївно. І якщо РФ вирішить розширити війну за межі Донбасу, Україна повинна бути готова швидко зустріти ворога.

Серед усього, що відбувається в цілому в Україні, в армії, досі немає розуміння, що все це серйозно, що "ми зіткнулися зі зміцнілою Росією, яка не має наміру зупинятися".

Читайте такожМиротворців на Донбасі має очолити Швеція за участі Бразилії і Білорусі – новий звітПро це написав британський полковник Глен Грант у статті, яка вийшла англійською мовою у виданні Kyiv Post. "Погляньте хоча б на останні дні: вони підтримують використання хімічної зброї в Сирії. По правді кажучи, ми в дуже поганій грі", - написав Грант.

На його думку, наполягати, що війна йде на Донбасі і буде тільки на Донбасі – дуже наївний погляд на речі. "І якщо вони вирішать розширити війну за межі Донбасу, ви повинні мати можливість рухатися швидко, швидко перекинути сили і зустріти ворога. А я не думаю, що Збройні сили вже настільки вправні. Треба починати практикуватися, оскільки на створення мобільних бригад піде багато часу. Бригад, які насправді можуть проїхати в темряві 200 кілометрів, зайняти оборонні позиції, окопатися і бути готовими вже до сьомої години наступного ранку", - зазначив полковник.

Він нагадав, що в російській пресі було сказано, що Росії знадобиться ще три роки, щоб підготуватися - отримати достатньо озброєнь і натренуватися. "Наприклад, вони будують нові залізничні лінії до старих складів, щоб мати можливість витягнути назовні все своє старе озброєння. Україна цю активність недооцінює", - зазначив Грант.

Полковник зазначив, що не знає, якими можуть бути часові рамки, однак на його думку Росія ще не готова до можливого широкого наступу на Україну. "Також цілком можливо, що вони і не будуть нападати. Що все, що вони зроблять, це розмістять свої озброєння навколо і будуть погрожувати країні, просто заявляючи: "Ми можемо розбити вас завтра". Це набір варіантів, які має Росія", - підкреслив Грант.

Він зазначив, що у Росії є чим погрожувати Україні. "У неї є, серед іншого, ракети, яких поки немає в України, більше авіації, підготовлені в Сирії пілоти, а тепер і солдати. Тому у росіян є низка варіантів, до яких вони можуть вдатися. Крім того, Росія абсолютно непередбачувана", - підкреслив він.

На думку британського полковника, найбільш розумне, що вони зроблять, це розмістять якомога більше військ на Донбасі, "іншими словами, залишать їх там, щоб атакувати по всьому фронту". Він висловив упевненість, що Росія буде це робити переважно з допомогою сепаратистів і найманців. "Основну армію використовують для чогось іншого. Я не можу передбачити, де і як вони це будуть робити. Але якщо ви поглянете на передову, ви уразливі з півночі, на кордоні з Білоруссю, на північному сході, з моря в районі Одеси. У Росії є вибір, якщо вона захоче щось зробити", - зазначає він.

Однак полковник зазначив, що не має уявлення, де може зупинитися наступ росіян, якщо він станеться. "Можна згадати вторгнення в Чехословаччину в радянські часи. За великим рахунком, воно було лише у столицю... Звичайно, якщо ви втратите Київ, це буде уже інша гра, чи не так?", - задається питанням військовий.

Щоб запобігти можливому російському вторгненню, полковник порадив стати якомога сильнішими, і надалі ставати якомога сильнішими. "Щоразу, коли ви можете виготовити щось краще, треба це робити – і не обов'язково на фронті, але неодмінно щоб Росія могла бачити, що вона протистоїть чомусь якісному", -підсумував полковник.