Ющенко на катері здійснює обхід кораблів у Севастопольскій бухті

У Севастополі розпочались заходи з відзначення Дня флоту України

Як передає кореспондент УНІАН, у святкових заходах бере участь Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО

Святкування розпочалося з урочистого підйому прапорів Військово-морських сил України і прапорів розцвічування на кораблях та у військових частинах флоту.

В.ЮЩЕНКО разом із шефськими делегаціями регіонів України, керівництвом Міністерства оборони, командуванням ВМС України, керівництвом міста і громадськістю поклав вінок до Вічного вогню на Меморіалі героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років.

Зараз Президент на катері здійснює обхід кораблів, що вишикувалися для проведення параду у Севастопольській бухті.

Як очікується, після цього В.ЮЩЕНКО на Графській пристані виступить з привітальним словом і візьме участь у церемонії вручення морських кортиків і дипломів лейтенантам - випускникам Севастопольського військово-морського інституту імені Нахімова, а також візьме участь у нагородженні кращих представників флоту.