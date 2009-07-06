Експерти кажуть, що Нафтогаз продовжує працювати собі у збиток

Операції НАК «Нафтогаз України» з імпорту і реалізації імпортного природного газу українським споживачам продовжують завдавати держкомпанії значних збитків.

Про це йдеться в переданій УНІАН аналітичній записці «Про фінансові результати НАК «Нафтогаз України» щодо операцій з реалізації природного газу споживачам України в червні 2009 року і планах закачування природного газу на липень-жовтень 2009 року», підготовленого експертами Центру енергетичних досліджень.

У документі наголошується, що в червні 2009 року НАК «Нафтогаз України» імпортувала за контрактом з ВАТ «Газпром» 996,9 млн. кубометрів природного газу на суму 270,11 млн. дол.

«Не дивлячись на скорочення об`єму імпорту до історичного мінімуму, а також повне припинення закачування імпортного газу в підземні сховища, зібраних НАК «Нафтогаз України» з внутрішнього ринку коштів недостатньо для оплати імпорту газу в червні», - сказано в документі.

Експерти центру відзначають, що для покриття збитків від операцій з імпорту природного газу в червні «Нафтогаз України», очевидно, залучить кредит державного ВАТ «Укрексімбанк» на суму до 700 млн. грн. Підставою для таких припущень є збільшення Кабміном статутного фонду «Укрексімбанку» із 5,1 до 5,8 млрд. грн.

За розрахунками експертів, у разі отримання кредиту «Укрексімбанку» об`єм державних (емісійних) коштів, залучених НАК «Нафтогаз України» через держбанки за останні 7 місяців, збільшиться до 4,3-4,4 млрд. дол.

При цьому в документі сказано, що для покриття дефіциту грошових коштів, всупереч чинному законодавству, «Нафтогаз України» почав постачання газу українського видобутку не лише населенню, але й іншим категоріям споживачів. Це спричинить необхідність заміщення дешевого українського газу дорожчим імпортним при поставках населенню в зимові місяці, що ще більше посилить тиск на фінансовий баланс монополії.

Підприємства НАК «Нафтогаз України» в червні видобули 1,53 млрд. куб. м природного газу. З цього об`єму населенню поставлено 380 млн. куб. м, закачано в підземні сховища – 700 млн. кубометрів. Понад 450 млн. куб. м газу українського видобутку направлено на технологічні потреби газотранспортної системи (303 млн. куб. м) і підприємствам теплокомуненерго (136 млн. куб. м).

Порушуючи законодавство «Нафтогаз України», тарифікував ці поставки як здійснені з ресурсів імпортного газу.

Разом з тим експерти вважають, що, зазнаючи гострий брак грошових коштів, «Нафтогаз України» свідомо поступається значним сегментом ринку промислових споживачів стороннім організаціям.

У червні ц.р. приватні газовидобувні організації видобули і поставили промисловим споживачам понад 150 млн. куб. м газу. Близько 100 млн. куб. м були поставлені на ринок промислових споживачів з ресурсів ВАТ «Укрнафта» (по заміщенню).

Також в червні продовжилося безкоштовне споживання газу підприємствами групи ІСД.

Імпорт природного газу російського походження з ресурсів компанії Metcoal S.A. і його реалізація на внутрішньому ринку України в червні склала 12,14 млн. куб. м.

Таким чином, наголошується в документі, із сумарно реалізованих промисловим споживачам в червні 1,149 млрд. куб. м природного газу «Нафтогаз України» безпосередньо реалізував тільки 887 млн. куб. м. Понад 22% ринку промислового газу України були забезпечені газом з ресурсів сторонніх газопостачальних організацій.

Експерти відзначають, що ситуація із створенням запасів газу на майбутню зиму залишається критичною. Реальні запаси газу в сховищах є найнижчими за 10-річний період існування НАК «Нафтогаз України».

З початку квітня 2009 року в ПСГ України закачано всього 3,6 млрд. куб. м газу. Станом на 1 липня в підземних сховищах України, за даними НАК «Нафтогаз України», знаходилося 18,83 млрд. куб. м природного газу, в т.ч. 4,8 млрд. куб. м – неоформлений буферний газ.

Таким чином, запаси активного газу в сховищах фактично становлять 14,03 млрд. куб. м. Це найнижчий об`єм запасів на цю дату за весь період існування НАК «Нафтогаз України» (з 1 січня 1999 року).

НАК «Нафтогаз України» вперше вдався до практики обліку буферного газу в загальному балансі газу в сховищах. “Не викликає сумнівів, що подібна маніпуляція зроблена з метою введення в оману російських і європейських партнерів компанії щодо реального стану справ з підготовкою до зимового періоду», – вважають експерти центру.

Значне занепокоєння викликає також юридичний статус буферного газу, на який, можливо, може бути накладено стягнення внаслідок ряду судових процесів між НАК «Нафтогаз України» і колишніми замовниками його послуг із зберігання газу.

Експерти Центру енергетичних досліджень вважають, що спроби НАК «Нафтогаз України» залучити іноземні позики під закачування газу в підземні сховища дискредитують не тільки компанію, але й державу Україна в цілому.

Відповідно до плану НАК «Нафтогаз України» із закачування газу до кінця 2009 року, за період (липень-жовтень), що залишився до початку опалювального сезону, планується закачати в сховища 7,6 млрд. куб. м. Із цього об`єму не менше 1,5 млрд. куб. м – газ українського видобутку. Таким чином, потреба НАК «Нафтогаз України» в імпортному газі для закачування в сховища становить не більш 6,1 млрд. кубометрів. Вартість цього ресурсу в цінах третього кварталу (198 дол. за тис. куб. м) – 1,2 млрд. дол.

«Спроби НАК «Нафтогаз України» і уряду України під приводом закачування газу залучити іноземні позики на суму від 2 до 5 млрд. дол. ведуть до дискредитації компанії і України в цілому. Очевидно, що надлишкові кошти, які уряд передбачає отримати через НАК «Нафтогаз України», будуть використані для покриття поточного дефіциту державного бюджету України. В той же час загальноприйнятою практикою є фінансування дефіциту бюджету через випуск державних облігацій або прямі кредити міжнародних фінансових організацій», – зазначено в аналітичній записці.

Також в документі сказано, що залучення коштів до держбюджету через НАК «Нафтогаз України» призведе до різко негативних наслідків для компанії – буде порушений баланс між її українськими і іноземними кредиторами.

Заборгованість НАК «Нафтогаз України» перед українськими держбанками сьогодні становить близько 4,4 млрд. дол., перед іноземними банками – 2,05 млрд. дол. У разі залучення НАК «Нафтогаз України» іноземного кредиту на суму понад 2,4 млрд. дол. пул іноземних кредиторів отримає можливість очолити комітет кредиторів НАК у разі її очікуваного банкрутства.