У БЮТ думають, що за «Київрибою» Черновецький створить «Київкорову»

Члени фракції БЮТ у Київській міській раді вважають невчасним створення у Києві нових комунальних підприємств.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби фракції БЮТ в Київраді.

Депутати цієї фракції інформують про нову хвилю ініціатив столичної влади щодо створення комунальних підприємств. За їхніми даними, два проекти рішення – про створення КП «Київриба» і КП «Центр сприяння діяльності садових товариств, гаражних і житлових кооперативів» - винесені для погодження на найближче засідання Постійної комісії з питань власності Київської міської ради.

Згідно з проектами, комунальне підприємство «Київриба» займатиметься здійсненням торговельної діяльності рибною продукцією. Тобто, як зазначають у БЮТ, тим, чим уже займаються підприємці міста.

Комунальне підприємство «Центр сприяння діяльності садових товариств, гаражних і житлових кооперативів» так само дублюватиме ті функції, які вже виконують самі кооперативи й товариства, зазначаєть у повідомленні.

«Що далі? КП «Київкорова» і КП «Київрічка»? Скільки ще можна штампувати кишенькові комунальні підприємства із сумнівними напрямками діяльності?», - висловив здивування у своєму коментарі щодо нових ініціатив заступник голови Постійної комісії з питань власності, депутат фракції БЮТ у Київраді Денис МОСКАЛЬ.

Він звернув увагу, що створення кожного нового комунального підприємства передбачає виділення з бюджету міста щонайменше 148 тис. грн. для статутного фонду підприємства.

«І це при тому, що київська влада голосно заявляє про відсутність грошей у бюджеті на дійсно необхідні потреби столиці. Де логіка в діях команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО?” - запитав Д.МОСКАЛЬ, зазначивши, що на сьогодні є набагато важливіші витрати для мізерного кошторису Києва.

У столичному БЮТ також інформують, що проекти рішення щодо створення комунальних підприємств «Київриба» і «Центр сприяння діяльності садових товариств, гаражних і житлових кооперативів» вже розглядались постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, яка вирішила відкласти їх розгляд.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року екс-керівник ДКП “Плесо”, а нині голова Київської міської організації Всеукраїнського товариства охорони природи Микола ЩЕПЕЦЬ заявляв, що має інформацію про створення ТОВ “Київриба”.

За його словами, згідно з проектом, цьому товариству для так званого риборозведення у межах Києва передається в користування 59 водних об’єктів, серед яких є недоторканні, тобто природоохоронні. Для прикладу він назвав, зокрема, затоки Дніпра – Оболонська, Собаче гирло, Верблюд, озера – Вербне, Тельбін, Лісове на ДВРЗ, Берізка в Гідропарку.