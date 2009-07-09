У Тимошенко кажуть, що в червневій інфляції винен Київ

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про створення міжвідомчої комісії для перевірки обгрунтованості підвищення житлово-комунальних тарифів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН журналістам після завершення засідання уряду.

«Ми вважаємо за доцільне створення міжвідомчої комісії за участю представників Міністерства економіки, Держцінінспекції, КРУ, Антимонопольного комітету для перевірки дотримання Київською міською державною адміністрацією вимог законодавства під час формування і встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які введені з 1 червня 2009 року», - сказав Б.ДАНІЛІШИН.

За його словами, таке рішення ухвалене за результатами моніторингу цін на внутрішньому ринку, відповідно до яких внесок Києва у зростання інфляції є найбільшим порівняно з іншими регіонами країни.

«Червневий рівень інфляції значною мірою був сформований окремим регіоном – містом Києвом, де відбулося істотне збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги», - пояснив міністр.

За оцінками Міністерства економіки, зростання тарифів на електроенергію, воду і газ становило 40,2%. «Тому було ухвалене рішення про проведення перевірки доцільності підвищення Києвом тарифів на житлово-комунальні послуги. Також було сконцентровано увагу на можливих порушеннях при ухваленні Київською міською держадміністрацією розпорядження № 518 від 29 квітня 2009 року», - уточнив Б.ДАНІЛІШИН.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня столична влада оприлюднила нові тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, які введені з 1 червня.

Згідно з розпорядженням № 520 «Про узгодження тарифів на теплову енергію, встановлення і узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення» і розпорядженням № 516 «Про встановлення і узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної і гарячої води для населення», нові тарифи на воду і опалення для киян будуть збільшені приблизно удвічі.

Розпорядженням № 518 «Про встановлення і узгодження тарифів на послуги за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій» встановлені тарифи на послуги за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності (ЖЕО), по кожному будинку окремо.