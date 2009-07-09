Чечетов про бійку в ПР: бий свого, щоб чужі боялися

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ називає виключно особистими стосунками двох чоловіків інцидент, що стався між членами фракції Партії регіонів Нестором ШУФРИЧЕМ та Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це їх особисті взаємовідносини - взаємовідносини двох чоловіків, тому тут нічого страшного немає», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що в житті виникають такі обставини, коли комусь не подобається те, що хтось сказав.

«Тому коментувати це безглуздо», - сказав депутат.

Інший народний депутат від ПР Михайло ЧЕЧЕТОВ також вважає, що конфлікт між Н.ШУФРИЧЕМ і С.ЛЬОВОЧКІНИМ є їх особистою справою.

Як підкреслив М.ЧЕЧЕТОВ в коментарі УНІАН, ні про яке протистояння у фракції цей конфлікт не свідчить.

«Це ми таким чином чужих залякуємо», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ, нагадавши, що в народі говорять: «бий свого, щоб чужі боялися». Він додав, що тепер «всі бачать, які у нас чоловіки». М.ЧЕЧЕТОВ пожартував, що «раніше ми заходили в зал, і БЮТ починав штурмувати трибуну, а зараз вони навіть бояться підійти до трибуни».

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, учора Н.ШУФРИЧ вдарив у обличчя свого однопартійця С.ЛЬОВОЧКІНА.