Не києм, то палицею: «бідні» депутати просять у Тимошенко 97 мільйонів

Регламентний комітет Верховної Ради України зобов`язав спікера Володимира ЛИТВИНА звернутися до уряду з проханням виділити 97 млн. грн. на потреби депутатів.

Про це повідомляє газета «Дело» від 9 липня 2009 р. №110(863) з посиланням на члена Регламентного комітету ВР Василя КРАВЧУКА.

За словами депутата, парламенту катастрофічно не вистачає грошей.

«Дефіцит нашого бюджету становить 120 мільйонів, але хай нам виділять хоча б 97», — сказав В.КРАВЧУК.

За даними комітету, у першому півріччі Верховна Рада «проїла» майже весь свій річний бюджет. «Депутати вже почали літати у борг. 500 тис. грн. ми вже винні авіакомпаніям», - констатував В.КРАВЧУК.

До вчорашнього засідання комітету частина парламентаріїв пропонувала піти шляхом посилення лімітів. За інформацією газети, планувалося скоротити ліміт витрат на перельоти одного депутата до 9 тис. грн. «Але це ж протизаконно! Наприклад, мій виборчий округ знаходиться в Донецьку, я повинен літати туди двічі на місяць, а квиток туди і назад коштує 3,2 тис. грн.», - скаржиться депутат Володимир КАПЛІЄНКО.

За його словами, саме посилаючись на протизаконність цієї ініціативи, депутати вирішили зажадати у Кабміну суму, якої не вистачає.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деяких інших законів України», який передбачав підвищення акцизу на пиво майже в 2 рази. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити: на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет; на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова і на завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника у Каневі «Будинок-музей Т.Г.Шевченка».

Проте після того, як закон був внесений на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові кошти від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір спрямувати не тільки на закупівлю інсуліну, але й на утримання свого апарату. За цим законом, передбачалося збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО наклав вето на цей закон.

23 червня Верховна Рада ухвалила його в новій редакції. Парламент частково підтримав пропозиції Президента, зокрема, врахував пропозиції глави держави в частині виключення положень про збільшення витрат Верховної Ради на 97 млн. грн.