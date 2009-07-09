Україні слід ввести нове національне свято – День розрахунку за газ?

Рішення уряду про збільшення статутного фонду НАК “Нафтогаз України” на 18,6 млрд. грн. за рахунок реалізації облігацій внутрішньої державної позики є продовженням емісійної схеми оплати за газ із використанням держбанків.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам заступник голови ради громадської організації “Фронт змін” Андрій ПИШНИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ПИШНИЙ зазначив, що «розрахунки за газ як ніколи непрозорі й заплутані”.

“Незважаючи на те, що цього разу використовується схема з резервним фондом і ОВДЗ, сума, на яку заплановано збільшити статутний фонд газового монополіста, – очевидно, чисто випадково – збігається з сумою останнього кредиту, виданого йому “Ощадбанком” для виплат “Газпрому”, – додав А.ПИШНИЙ.

Він також припустив, що газові рахунки цього місяця знову виплачено завдяки кредиту “Ощадбанку”, і все це зроблено в рамках так званої програми оздоровлення «Нафтогазу», яку пропонує уряд.

На його думку, для виконання поточних газових зобов’язань залучаються підтягуються всі можливі ресурси держави, але саму проблему ніхто не вирішує.

«Питання вже перестало бути політичним. Дійшло до того, що Президент і прем’єр-міністр змагаються за щомісячний статус рятівника країни від газової петлі», – підкреслив А.ПИШНИЙ.

Він нагадав, що у всіх європейських країнах питання оплати за газ є винятково корпоративним. Оплата здійснюється за рахунок коштів споживачів, діє прозоре ціноутворення, функції не сконцентровано на одній компанії, а розділено між усіма ланками - від видобутку до поставки кінцевому споживачеві.

А.ПИШНИЙ упевнений, що через таку метушню навколо газу пересічний українець розбирається в цих питаннях уже не гірше, ніж пересічний європейський енергетик.

«Залишилося тільки заснувати національне свято кожного 8 числа нового місяця – "День розрахунку України за газ". Після цього можна ще й зробити його вихідним днем з обов`язковими масовими гуляннями і врученням державних нагород», – резюмував А.ПИШНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. за рахунок коштів стабілізаційного фонду, отриманих від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.