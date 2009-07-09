Наливайченко заспокоїв: в Україні людей прослуховують рідше, ніж у ЄС

В Україні телефони громадян прослуховуються набагато рідше, ніж у країнах Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час «гарячої» телефонної лінії в Кабінеті міністрів.

«Повірте, що за кількістю, якщо співставляти, в Україні, мабуть, найменше контролюються через оперативно-технічні заходи телефонні лінії або ж телефонні комунікації», - сказав він, пояснивши, що для вжиття таких заходів СБУ не має технічних можливостей та законодавчих підстав.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що останнім рішенням генпрокурора чітко встановлено процедуру інформування протягом доби заступника генпрокурора про початок прослуховування особи, якщо суд дав дозвіл на вжиття стосовно неї оперативно-технічних заходів.

«Більше того, громадяни України, будь-хто з нас, якщо сумнівається, або має підстави для сумнівів, може письмово або усно звернутися до Генпрокуратури чи СБУ і отримати правдиву інформацію, чи здійснюється щодо нього оперативно-технічний захід з дозволу суду», - сказав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що свого часу, згідно з чинним законодавством, усі правоохоронні органи передали до спецслужби свої комплекси для прослуховування.

«У тих, у кого вони ще залишились, у них є час для того, щоб повернути їх державі», - зауважив голова СБУ.