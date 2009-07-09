Регіонали кажуть, що ВР ані сьогодні, ані завтра працювати не буде

Станом на 16.10 сьогодні пленарне засідання Верховної Ради України не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від Партії регіонів продовжують блокувати роботу парламенту.

При цьому в сесійній залі перебувають депутати і інших фракцій.

В розмові з журналістами перший заступник лідера фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ висловив думку, що ні сьогодні, ні завтра парламент не поновить своєї роботи.

Він також не виключив, що завтра сесія ВР, не дивлячись на раніше затверджений календарний план, не буде закрита. «Але я не виключаю, що ця сесія буде закрита в перший день наступної сесії», - сказав він.

Попри те, що засідання немає, народні депутати поки що залишаються в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, робота ВР паралізована вже другий тиждень. Партія регіонів блокує парламент з вимогою прийняти закон про збільшення розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Домовитися на Погоджувальній раді лідерам фракцій не вдавалося.