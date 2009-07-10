Регіонали засіли за трибуною і в президії

09:54, 10 липня 2009
Політика
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Жодного дня праці

Фракція Партії регіонів знову блокує трибуну парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час близько десяти народних депутатів з фракції Партії регіонів заблокували трибуну. Стільки ж депутатів-“регіоналів” сидять в урядовій ложі.

У цей час в сесійній залі перебуває лише декілька депутатів з інших фракцій.

Як відомо, цього тижня через блокування фракції Партії регіонів парламент не працював жодного дня. “Регіонали” вимагають ухвалити закон про підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

 

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