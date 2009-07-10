Регіонали засіли за трибуною і в президії
09:54, 10 липня 2009Політика
1232 0
Жодного дня праці
Фракція Партії регіонів знову блокує трибуну парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час близько десяти народних депутатів з фракції Партії регіонів заблокували трибуну. Стільки ж депутатів-“регіоналів” сидять в урядовій ложі.
У цей час в сесійній залі перебуває лише декілька депутатів з інших фракцій.
Як відомо, цього тижня через блокування фракції Партії регіонів парламент не працював жодного дня. “Регіонали” вимагають ухвалити закон про підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter