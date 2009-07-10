Тимошенко розказала, на що піде третій транш МВФ

1,9 млрд. дол. з третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду буде спрямовано на погашення зовнішніх боргів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Транш складає 3,3 млрд., дол. З цих грошей абсолютно точно 1,9 млрд. дол. буде спрямовано на погашення чергових, згідно з графіком, зовнішніх суверенних боргів України, що, в принципі, повністю знімає всі ризики щодо розрахунків по зовнішніх боргах», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, фінансовий ресурс, що залишився, буде витрачено чітко згідно з відповідними напрямами.

«Ці кошти будуть витрачені в межах затвердженого закону про Держбюджет, і всі витрати будуть затверджені законом про Держбюджет», - відзначила прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, голова місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ сьогодні, 10 липня, повідомила, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендуватиме Раді виконавчих директорів Фонду збільшити наступний транш для України до 3,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту обсягом 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, що потерпіла від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання або ненадання Україні другого траншу.

31 березня Верховна Рада розглянула пакет законопроектів, які дозволили одержати другий транш кредиту МВФ. Так, ВР ухвалила закони про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні і тютюнові вироби. Водночас парламент відмовився включити до порядку денного три законопроекти, запропоновані урядом. Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 725,19 млн. грн. на компенсацію НАК «Нафтогаз України» збитків від реалізації імпортного газу 2009 року (№4266), а також зміну законів про пенсійне забезпечення (№3521 № 4217). Ухвалення цих законопроектів парламентом Кабінет міністрів називав умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.