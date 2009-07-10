Дірка в бюджеті Києва може сягнути п'яти мільярдів?

Із початку 2009 року загальне недовиконання дохідної частини столичного бюджету перевищило 3,2 мільярда гривень. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський в інтерв’ю журналістам.

«З такими темпами на кінець року ми матимемо загальний дефіцит не менше 5 мільярдів гривень», - зазначив опозиційний політик.

На думку Дмитра Андрієвського, така ситуація з недовиконанням дохідної частини бюджету вчергове свідчить про халатність та непрофесіоналізм столичної влади. Це ж засвідчує і звіт про бюджет-2008, який політик назвав провальним.

Відсутність висновків незалежного аудиту робить неможливим прийняття звіту про виконання столичного бюджету за 2008 рік.

«Бюджет не кризового, а фінансово успішного 2008 року не виконаний на мільярди гривень. Недофінансування по медицині – 300 мільйонів гривень, за програмами соціального захисту і соцзабезпечення – 415 мільйонів, борги із ЖКГ – 460 мільйонів гривень», – підкреслив депутат.

Дмитро Андрієвський вимагає проведення незалежного аудиту бюджету та жорсткої оцінки – і кадрової в тому числі – щодо тих, хто провалив виконання бюджету-2008.

«Без висновків незалежного аудиту звіт про бюджет-2008 – фільчина грамота. Адже згідно з частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу та Регламентом Київради, висновки незалежного аудиту є обов’язковою умовою ухвалення звіту про виконання бюджету. Такі висновки щодо бюджету-2008 депутатам надані не були», – повідомив опозиційний депутат.

Незважаючи на це, за звіт про столичний бюджет-2008 проголосували фракції Блоку Леоніда Черновецького, Громадського активу Києва, Партії регіонів та частина фракції Блоку Литвина.