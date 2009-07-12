Литвин нарікає, що йому не вдається привести Ющенка і Тимошенко до ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що його пропозиція щодо проведення спільного засідання парламенту за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не знайшли підтримки.

Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі ICTV.

За його словами, “моя пропозиція викликала категоричне заперечення, мовляв, навіщо проводити чергові збори, треба працювати”. При цьому він не уточнив, від кого саме прозвучало категоричне несприйняття.

На запитання “Ви мали попередню реакцію ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКА і ЯНУКОВИЧА?”, В.ЛИТВИН відповів: “Я вже мав попередню реакцію і мушу сказати, що не дуже подобається (ця пропозиція – УНІАН)”.

Він додав, що “я розумію, що літо, спекотно, у всіх чартери заготовлені, треба поїхати набратися здоров’я”.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН направив листа В.ЮЩЕНКУ, Ю.ТИМОШЕНКО та лідерам депутатських фракцій з пропозицією негайно провести спеціальне засідання парламенту і дати оцінку останнім подіям у державі.

У ньому йдеться, що «ситуація в країні стрімко набула критично загрозливого характеру. Насамперед через доведення державного управління до стану паралічу, зростаючу неадекватність у діяльності інститутів влади, їх посадових осіб, а також усіх політичних сил, представлених у владі».

За його словами, “надумані приводи блокування Верховної Ради України, яке вже остаточно завело у глухий кут парламент, є віддзеркаленням загострення політичної боротьби між Президентом В.ЮЩЕНКОМ і Партією регіонів на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ та прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО”.

В.ЛИТВИН також попросив повідомити про свою позицію щодо такого засідання та участі в ньому, наголосивши, що «відсутність персональної реакції також буде красномовним свідченням позиції».