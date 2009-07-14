Тимошенко: прийшов час міцно брати владу в свої руки

Лідер партії «Батьківщина», прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що зараз для партії «Батьківщина» настав час “міцно брати владу в свої руки”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи на урочистому з’їзді «Батьківщини», присвяченому 10-річчю з дня утворення цієї партії.

«Зараз ми не маємо ні права, ні часу, ні свободи поступатися дорогою тим, хто не достоєн вести країну вперед, реформувати її і робити її невід’ємною складовою Європейського Союзу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО під час виступу, який був перерваний бурхливими оплесками делегатів з’їзду.

Після цього глава партії ще раз заявила, що «прийшов час не уступати, а міцно брати владу в свої руки».

Ю.ТИМОШЕНКО припустила, що критика на адресу лідерів помаранчевої революції може бути викликана в тому числі й тим, що свого часу «не дуже добре були обрані провідники». «Не дуже добре ті провідники втілювали наші головні принципи й ідеї в життя, але, можливо, нам і це потрібно було пережити, можливо, й це нам потрібно було вистраждати, щоб зрозуміти, що так ми мусили тоді були єднатися, ми мусили тоді готуватися і висувати єдиного кандидата в Президенти», - підкреслила вона.

В той же час глава партії «Батьківщина» вважає, що такі дії у 2004 році дозволили «набратися досвіду і знань, щоб зрозуміти, що зараз треба брати владу в свої руки».