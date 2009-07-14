Янукович підібрав слова: Україна, я вибачаюся, з одним голим місцем

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що Україна опинилася у критичній економічній ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час робочої поїздки у Дніпропетровськ.

Політик, зокрема, вкотре піддав жорсткій критиці діяльність діючої влади щодо забезпечення розвитку держави в умовах фінансово-економічної кризи.

«Звичайно, багато чого сьогодні не хочеться називати якимись поганими словами…» - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він зауважив, що коли буде відкритий доступ до засекреченої сьогодні урядом інформації про реальну фінансово-економічну ситуацію в країні, «ми одразу побачимо, що Україна, я вибачаюся…, з одним голим місцем – ви знаєте, з яким».

Натомість, за словами В.ЯНУКОВИЧА, у Партії регіонів є конкретний план виходу з кризи, який він зараз не хоче оприлюднювати через одну причину: «Щоб наші опоненти не зробили з цього глузування».

«Нова команда повинна взяти на себе відповідальність і розпочати професійно «пахати», - розповів В.ЯНУКОВИЧ про плани Партії регіонів після приходу її до влади у 2010 році, у чому він переконаний.