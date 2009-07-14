У БЮТ думають, що Ющенко може спробувати розпустити Раду

Народний депутат від БЮТ, голова парламентського Комітету з правової політики Сергій МІЩЕНКО не виключає, що в серпні з боку Президента Віктора ЮЩЕНКА будуть спроби щодо розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами С.МІЩЕНКА, сьогоднішнє блокування парламенту робиться для того, щоб були підстави для дострокових парламентських виборів. «Це привід дати можливість видати указ про розпуск парламенту», - сказав він.

С.МІЩЕНКО нагадав, що 30-денний термін блокування роботи ВР спливатиме 2 серпня. «До цього часу буде тренування по блокуванню роботи», - сказав він.

С.МІЩЕНКО зауважив, що на сьогодні бажання щодо розпуску ВР об’єднує Президента і Партію регіонів. У той же час народний депутат виключив можливість силового розблокування роботи ВР з боку коаліції. «Я особисто проти. Це недемократичний шлях», - сказав він.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи може Конституційний Суд дати право Президенту на розпуск парламенту після 2 серпня (на думку юристів, 24 липня спливає термін, коли Президент може розпустити ВР, оскільки за півроку до президентських виборів цього робити не можна – УНІАН), С.МІЩЕНКО сказав: «50 на 50».

Він пояснив це тим, що в Конституції України є дві статті, які суперечать одна одній. Зокрема, одна стаття говорить про те, що повноваження Президента становлять п’ять років, а інша стаття говорить про те, що повноваження Президента спливають з набранням повноважень нового Президента. «В країні ніхто не може сказати, коли сплинуть повноваження у ЮЩЕНКА. Немає цієї дати», - сказав він.

Крім того, додав С.МІЩЕНКО, немає конкретної дати, коли буде інаугурація нового Президента, а саме від цього терміну потрібно брати шість місяців, протягом яких Президент не має права на достроковий розпуск парламенту. «В Конституцію України закладені такі норми, які можуть тлумачитися суддями КС по-різному», - сказав він.