Тимошенко: День взяття Бастилії давно належить цілому світу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Президента ФранціїНіколя САРКОЗІ з національним святом - Днем взяття Бастилії.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, це свято вже давно належить не лише Франції, а й цілому світу, адже саме цей день став символом народження у Європі свободи, справедливості, рівності, братерства.

“14 липня Франція, по-суті, подарувала світу нові обрії життя, надала смислу новій епосі; Франція запалила в серцях та душах мільйонів полум’я надії та небайдужості. І, мабуть, саме тому сьогодні на всіх континентах немає людей, які б не любили Францію, не дякували б долі за той шанс, який було надано людству більш як двісті років тому. Взяття Бастилії – це дата кращих сподівань та перетворень, свято величі людського духу, честі та гідності”, - зауважила прем’єр.

Також вона подякувала Н.САРКОЗІ за його привітання з нагоди 10-річчя очолюваної нею партії ВО “Батьківщина”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала Н.САРКОЗІ та народу Франції миру, злагоди, процвітання, розквіту і щастя.