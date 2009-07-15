ДАІ попереджає іноземців про незаконні патрулі козаків на дорогах

Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України попереджає іноземців про незаконну діяльність “екологічних патрулів козаків” на дорогах України.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні Департаменту Державтоінспекції МВС до іноземних громадян, які подорожують Україною автомототранспортом.

Як повідомляють у ДАІ, у деяких регіонах України намагаються незаконно працювати так звані “екологічні патрулі козаків”, представники яких не є співробітниками органів внутрішніх справ.

“Тож зупинка на їхню вимогу не є обов`язковою. Представники таких формувань не мають права здійснювати екологічний контроль транспортних засобів на автошляхах, складати адміністративні протоколи, стягувати будь-які штрафи, у тому числі на місці”, - констатують у Державтоінспекції.

Правоохоронці наголошують, що це так зване “патрулювання” здійснюється на приватних автомобілях, у форменому одязі, наближеному за зовнішніми ознаками до одягу працівників Державтоінспекції, у тому числі з капітанськими або майорськими погонами, генеральськими лампасами і шевронами червоного кольору.

”Також повідомляємо, що працівники Державтоінспекції МВС України не займаються реалізацією так званих “екологічних талонів”, які намагаються продавати водіям патрулі козаків”, - зазначається у зверненні ДАІ.

Водночас, у Державтоінспекції нагадують, що іноземний водій, який в`їжджає на територію України, повинен мати при собі національне або міжнародне посвідчення водія відповідної категорії, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух, документ про реєстрацію транспортного засобу і поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страховий сертифікат “Зелена картка”).

У свою чергу, працівники ДАІ, які контролюють дотримання Правил дорожнього руху, повинні перебувати на службі у форменому одязі, мати нагрудний знак встановленого зразка та патрулювати на службових автомобілях з відповідним розфарбуванням і номерними знаками на синьому фоні.