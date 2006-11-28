Учасники щотижневих посиденьок в УНІАН лікуватимуться книжками

29 листопада, 17-00 - В УНІАН відбудеться “Відкрита платформа для дебатів про сучасну культуру” - Щотижневі посиденьки в УНІАН на тему: “Чи можна вилікуватись, читаючи?”. Буде проведено бліц-дослідження «Чи можна покращити стан здоров’я, читаючи книжку? Що читати шкідливо і чому?» . Зокрема на предмет впливу на психоемоційний та фізичний стан людини будуть розглянуті твори: Т. Шевченка, Л.Українки, М.Булгакова, Т.Прохаська («Лексикон таємних знань»), Л.Кононовича («Тема для медитації»). Учасники: Олександр Філатович – головний лікар Інституту метафізики, автор методу «Живого слова»; Назіп Хамітов – д.ф.н., письменник, психоаналітик, засновник школи андрогін-аналізу, автор методу афоризмо-терапії; Світлана Крилова – к.ф.н., письменниця, психоаналітик школи андрогін-аналізу; Ірена Карпа - письменниця, група «Фактично самі»; Юка Гаврилова - редактор відділу «Культура і дозвілля» газети «Без цензури»; Наталка Портная - головний редактор журналу «Любимая»; Модератори: Ксенія Сладкевич і Петро Мацкевич, Корпорація інтелектуальних рішень Matskevych&Sladkevych Brand Corporation (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 486-03-30, 8-050-372-92-00 ,e-mail: pr@msbrand.net. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.