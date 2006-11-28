Суд реабілітував Луценка і справу закрив

27 листопада Апеляційний суд міста Києва, розглянувши скаргу міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, скасував постанову судді Печерського районного суду міста Києва від 20 листопада 2006 року, якою Ю.ЛУЦЕНКА було визнано винним у вчиненні корупційних діянь.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За інформацією ДГЗ, у відповідній постанові Апеляційного суду зазначається, що суд першої інстанції не встановив, чи є в діях Ю.ЛУЦЕНКА, описаних в протоколах про притягнення його до відповідальності за корупційні порушення, ознаки правопорушення, передбаченого п. ”г” ч. 2 ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

Зокрема, ч. 2 ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" фактично не стосується до будь-яких видів діяльності міністра внутрішніх справ України, тому суду першої інстанції, відповідно ст. ст. 247, 284 Кодексу України про адміністративні порушення, належало закрити провадження у справі за відсутністю в діях Ю.ЛУЦЕНКА ознак вказаного правопорушення.

Натомість суддя Печерського райсуду в ході розгляду справи перекваліфікував інкриміновані Ю.ЛУЦЕНКУ дії на п. "г" ч. З ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією", що не передбачено чинним КУпАП і є неприпустимим, зазначається в інформації ДГЗ МВС. Крім того, Печерський райсуд не повідомив про це особі, притягненій до відповідальності, часу надати пояснення, підготуватися до захисту своїх інтересів від нового обвинувачення не надав, чим допустив істотне порушення вимог ст. 268 КУпАП. Уже з цих підстав оскаржена постанова суду підлягає скасуванню як незаконна.

Як йдеться в повідомленні, п. "г" ч.3 ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" забороняє державному службовцеві, який є посадовою особою, надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень, але не під час підготовки і прийняття будь-яких інших правових актів, наказів або розпоряджень. За висновком суду, поставлені слідчим, прокурорами та судом в провину Ю.ЛУЦЕНКОВІ накази про позачергове присвоєння спеціальних звань та нагородження іменною вогнепальною зброєю конкретних осіб є одноразовими актами, які стосуються лише двох конкретних осіб, а тому до нормативно-правових актів чи рішень не відносяться.

До того ж, за змістом Закону України "Про боротьбу з корупцією", неодмінною ознакою вчинення корупційного діяння або порушення спеціального обмеження, встановленого для попередження корупції, є вчинення таких діянь з корисливих або інших особистих спонукань. За висновком суду, таких спонукань в діях Ю.ЛУЦЕНКА матеріалами справи не встановлено.

Навпаки, з його пояснень, які нічим не спростовані, вбачається, що достроково спеціальні звання своєму підлеглому НОВІКОВУ О.В. він присвоював у зв`язку з проявленим професіоналізмом та досягненням останнім високих показників у роботі, істотним поліпшенням роботи очолюваного ним Департаменту, а іменною зброєю КОВАЛЬОВА О.І., якого він особисто не знав та ніяких стосунків з ним не мав, було двічі нагороджено за рішенням Колегії МВС України, яке він вважав для себе обов`язковим до виконання.

Жодних доказів того, що Ю.ЛУЦЕНКО при підписанні поставлених йому в провину слідчим, прокурором та судом наказів отримав чи мав намір в майбутньому отримати які-небудь особисті переваги, пільги, користь, мав будь-яку особисту зацікавленість, в справі немає. Відсутні в матеріалах справи й достатні докази вчинення інкримінованих Ю.ЛУЦЕНКОВІ діянь умисно, зазначається в повідомленні ДГЗ.

Таким чином, зазначається в постанові Апеляційного суду, оскаржена постанова суду першої інстанції була винесена з істотними порушеннями процесуальних норм, які потягли суттєве порушення прав притягнутої до відповідальності особи. При її винесенні суд першої інстанції невірно витлумачив норми матеріального права, а тому вона є незаконною, необгрунтованою та несправедливою.

В силу всього зазначеного вище Апеляційний суд м.Києва постановив:

скаргу ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича задовольнити повністю;

постанову судді Печерського районного суду міста Києва від 20 листопада 2006 року, якою Ю.ЛУЦЕНКА визнано винним у вчиненні корупційних діянь, скасувати;

справу закрити за відсутністю в діях Ю.ЛУЦЕНКА ознак корупційного правопорушення чи порушення спеціальних обмежень, встановлених для упередження корупції.

Як зазначається у рішенні суду, вказана постанова оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 року Печерський райсуд Києва визнав провину міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА в скоєнні ним двох правопорушень. Відповідну ухвалу суд прийняв, розглянувши два протоколи Генпрокуратури, в яких, зокрема, вказується, що Ю.ЛУЦЕНКО неправомірно присвоїв чергові звання співробітникам міліції, а також за його підписом нагороджено дві особи іменною зброєю МВС.