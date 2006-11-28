Хто з регіоналів проголосував за закон про Голодомор

Два народних депутата з фракції Партії регіонів – Тарас ЧОРНОВІЛ і Ганна ГЕРМАН - підтримали закон про Голодомор 1932-1933 р. в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив депутат з фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Відповідаючи на питання журналістів, чи не намітився після голосування за цей закон розкол в антикризовій коаліції, Т.ЧОРНОВІЛ зауважив: «Ніякого розколу немає». За його словами, «у нас немає казарменої дисципліни, кожен депутат мав можливість висловити свою точку зору».

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що два депутати з фракції Партії регіонів - він і Г.ГЕРМАН - підтримали цей закон.

Водночас, за словами Т.ЧОРНОВІЛА, він має колосальні претензії до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, «тому що він (Президент – УНІАН) використовував законопроект у провокаційній формі». Депутата додав, що ніхто не заважав В.ЮЩЕНКУ внести подібний законопроект на розгляд парламенту рік тому, «коли він висаджував калиновий гай на схилах Дніпра».

Т.ЧОРНОВІЛ також сказав, що для нього Голодомор є сімейною пам’яттю. «У мене більше половини родини по батьковій лінії загинули у Голодоморі, не проголосувати я не міг», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент ухвалив Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з урахуванням поправок, запропонованих головою ВР Олександром МОРОЗОМ. "За" даний законопроект проголосувало 233 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України.

Інформація за підсумками поіменного голосування (офіційний сервер Верховної Ради).

Як повідомляє інформаційне управління ВР, закон (реєстр. №2470- д) визначає, що Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом українського народу.

Публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень зобов’язані:

брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості та культури, поширенню інформації про Голодомор 1932–1933 років в Україні серед громадян України та світової громадськості, забезпечувати вивчення трагедії Голодомору у навчальних закладах України;

вживати заходів з увічнення пам’яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932–1933 років в Україні, в тому числі спорудження у населених пунктах меморіалів пам’яті та встановлення пам’ятних знаків жертвам Голодомору;

забезпечувати в установленому порядку доступ наукових та громадських установ і організацій, вчених, окремих громадян, які досліджують проблеми Голодомору 1932–1933 років в Україні та його наслідки, до архівних та інших матеріалів з питань, що стосуються Голодомору.

Держава забезпечує умови для проведення досліджень та здійснення заходів з увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні на основі відповідної загальнодержавної програми, кошти на виконання якої щорічно передбачаються в Державному бюджеті України.