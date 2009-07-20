Розпорядження про нові тарифи у Києві підписав чиновник без повноважень?

Законних підстав платити за новими тарифами немає, - заявив в інтерв’ю журналістам один з лідерів Блоку Віталія Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський.

«Розпорядження щодо підвищення тарифів, підписані першим заступником Київського міського голови Анатолієм Голубченком – посадовою особою державної адміністрації, яка не має таких повноважень. Рішення щодо підвищення тарифів згідно п.2 ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» може приймати тільки орган місцевого самоврядування. Голубченко ж є представником державної адміністрації, яка такими повноваженнями не наділена», - зазначив Дмитро Андрієвський.

Крім того, на думку опозиційного політика, незаконність нових тарифів підтверджено двома гілками влади – виконавчою та судовою. «І Кабінет міністрів, і Шевченківський районний суд м. Києва зупинили підвищення тарифів як таке, що суперечить законодавству та порушує права громадян», - наголосив депутат.

«Підставою підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги може бути збільшення доходів та платоспроможності населення. Зараз – криза, і про таке збільшення не йдеться. А вартість послуг зросла у 2-2,5 рази при вкрай низькій якості. Тому розпорядження КМДА порушують п. 7 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», який встановлює обов’язкове випередження зростання доходів населення над зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги», - підкреслив Андрієвський.