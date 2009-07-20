Яценюк: треба чесно зізнатися, що в нас немає ніякої безплатної медицини

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує будувати відносини у сфері медичних послуг на принципі соціальної справедливості, аби медичні послуги були безкоштовними для незахищених верств населення та платними для заможних.

Таку позицію він висловив в інтерв’ю газеті «Київські відомості».

«Ми повинні чесно зізнатися, що в нас немає ніякої безплатної медицини. Але чому такі, як, скажімо, ЯЦЕНЮК і весь депутатський корпус в цілому, можуть за законом не платити, а рядові громадяни це повинні робити?» - зазначив він.

Депутат вважає, що медичні послуги повинні надаватися за принципом соціальної справедливості. «Ми робимо два рівня надання таких послуг. Перший – стовідсотково безплатний для соціально незахищених і пенсіонерів. Другий – платять ті, хто завдяки своєму матеріальному становищу здатен це робити», - пояснив А.ЯЦЕНЮК.

Він також наголосив, що розглядає страхову медицину «винятково як доповнення до бюджетної». «На жаль, за останні 10 років у нас прижився міф – якщо ми перейдемо на страхову медицину, то у нас все поміняється. Та нічого не поміняється! Тасуватимуть, як колоду карт, людей, які контролюють фінансові ресурси. Але від цього у лікарів заробітна платня не збільшиться, а якість медобслуговування не підвищиться», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На думку лідера «Фронту змін», сьогодні все впирається у бюджетні кошти для медицини та їхній контроль. Цей ресурс, підкреслив він, треба перевести на рівень областей та районів. Приблизно така схема існує в Канаді, яка вважається однією з найкращих за рівнем медичних послуг та якості життя.

Крім того, вважає А.ЯЦЕНЮК, необхідно ухвалити закон про тендерну закупівлю, «щоб дати по руках нечесним комерсантам від медицини».

Важливим моментом, за його словами, є введення в практику медичних протоколів і стандартів. «Перехід на послуги під медичний протокол дозволить фінансувати не лікарні в цілому, а конкретних хворих. В протоколі чітко зафіксують: тип захворювання, які препарати використали, термін перебування на лікарняному ліжку тощо. Тобто фінансуватиметься безпосередня послуга конкретному хворому», - пояснив А.ЯЦЕНЮК.