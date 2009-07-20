Експерт побачив, яку стратегію нав'язує Януковичу його команда

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що команда лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА провела оптимізацію виборчої кампанії, зробивши головну ставку на соціальному популізмі.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому УНІАН.

При цьому, вважає експерт, незважаючи на доводи фахівців, комунікаційна стратегія В.ЯНУКОВИЧА буде орієнтована не тільки на збереження мотивації власного виборця, але й на роботу з «чужими» електоральними групами.

«Судячи з усього, В.ЯНУКОВИЧУ намагаються нав`язати комунікаційну стратегію, за якою він заграватиме з усіма без виключення електоральними групами, не диверсифікуючи свої ресурси і зусилля. Така «тотальна» кампанія відрізнятиметься «жорстким» соціальним популізмом», - зазначає політолог.

У той же час, на думку В.БАЛИ, в умовах короткої виборчої кампанії і зниження показника довіри виборця, подібні спроби ведення «тотальних» виборів приховують у собі небезпеку втрати електорального ядра. «Сучасні вибори – це здатність підвищення критичності мотивації вузької електоральної групи. Перемога на виборах – це перемога в 3-4%, не більше того», - вважає директор АМС.