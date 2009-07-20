Литвин хоче позбавити депутатів недоторканності вже у п'ятницю

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на позачерговій сесії ВР 24 липня має намір наполягати на ухваленні закону щодо позбавлення депутатів недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

В.ЛИТВИН також відзначив, що, окрім цього питання, на позачерговій сесії планується розглянути низку економічних питань.

Так, зокрема, заплановано ухвалити закон, що допускає збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України». За словами В.ЛИТВИНА, це рішення необхідне для утримання на нинішньому рівні цін на природний газ для населення.

Окрім того, за його словами, планується розглянути законопроект про внесення змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність банківського сектора економіки, що, вважає він, також необхідно зробити в найкоротші терміни, оскільки від цього багато в чому залежить результат рішення, яке має ухвалити МВФ 27 липня щодо виділення чергового траншу кредиту Україні.