Чотири компанії “повністю згодні з грецьким послом”

Декілька туристичних компаній поширили заяву «з приводу ситуації навколо висвітлення роботи грецького консульства в українських ЗМІ, повідомляє «Газета по-київськи».

На цьому тижні в українських ЗМІ з`явилися повідомлення про інцидент, який відбувся з громадянкою України під час отримання туристичної візи до Греції, ідеться в заяві. «Події, що розгорнулися після цього, – вважають туроператори, – створили негативне враження про роботу посольства цієї країни і можуть служити приводом для зниження потоку українців на курорти Греції.

Наш багаторічний досвід показує, що консульські відділення посольств країн-учасниць Шенгенської угоди – це суворі й вимогливі інстанції. Відмови в отриманні візи відбуваються щодня навіть у клієнтів з повним пакетом документів, і більшість консульських відділень не вважають за потрібне пояснювати причини таких відмов.

Однак грецьке консульство в Києві абсолютно сміливо можна віднести до найбільш лояльних щодо українських громадян. У разі виникнення спірних питань прохачі віз завжди мають можливість зустрітися й поспілкуватися з консулом або аташе. Підкреслюємо, що частота візитів до Греції ще жодного разу не була причиною відмов у візі. Багато наших клієнтів літають у цю країну 2–3 рази за сезон, і жодного разу не стикалися з такою аргументацією.

Ми розглянули відповідь Посла Греції в Україні пана Харіса Дімітріуй повністю згодні з тим, що робота грецького консульства в Києві поліпшилася порівняно з попередніми роками: скоротилися терміни видачі віз, чітко дотримується графік прийому й видачі документів, зменшилися черги перед будівлею посольства. За час роботи Консула пана Дімітріоса Міхалопулоса, на регулярній основі стали проводитися зустрічі з провідними туристичними операторами, особливо перед початком літнього сезону, з метою створення максимально прийнятних умов роботи.

З урахуванням вищесказаного ми закликаємо громадян України не панікувати й не скасовувати свої візити до Греції, яка, безумовно, зацікавлена в притоці туристів з усього світу і, зокрема, з України».

Заяву підписали генеральний директор компанії Travel Professional Group, генеральний директор компанії «СІТА», директор з туризму компанії «АЛБІЗ-тур» (ці компанії є основними замовниками чартерних програм до Греції), а також директор представництва Grecotel в Україні.