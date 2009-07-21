Тимошенко зніматиме керівництво податкової за борги підприємств

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо мобілізації доходів бюджету в другому півріччі 2009 року.

Відповідну постанову Кабміну №837 від 17 липня ц.р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям доручено створити в тижневий термін спеціальні комісії з питань погашення податкового боргу із застосуванням практики заслуховування керівників підприємств-боржників, а також забезпечити проведення моніторингу погашення підприємствами, установами і організаціями податкового боргу, про результати якого щомісячно інформувати Кабінет міністрів.

Крім того, Державній податковій адміністрації доручено в триденний термін провести інвентаризацію податкового боргу, зокрема, в розрізі територій, великих підприємств-боржників, періодів виникнення, динаміки стягнення, ступеню безнадійності; забезпечити щомісячне оголошення переліку суб`єктів господарювання, які мають податковий борг станом на кінець останнього звітного періоду; довести до державних податкових адміністрацій в АРК, областях, Києві і Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах щомісячний норматив скорочення податкового боргу в розмірі не менш як 10% від його загальної суми залежно від результатів інвентаризації і обсягів податкового боргу, який утворився станом на 1 липня 2009 року.

У разі невиконання даного нормативу вирішено порушувати питання про невідповідність посадам керівників відповідних органів податкової служби; подати до 10 серпня ц.р. у Кабмін пропозиції про звільнення з посад керівників підприємств державного сектора економіки, які мають станом на 1 серпня 2009 року податковий борг; посилити роботу із забезпечення надходження коштів до бюджету, зокрема, стягування податків, зборів (обов`язкових платежів) шляхом застосування процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом; для запобігання нанесенню збитків бюджету запровадити практику звернення до суду щодо визнання недійсними договорів, укладених суб`єктами господарювання, які мають податковий борг; щомісячно інформувати Кабінет Міністрів України і Міністерство фінансів про виконання даного нормативу.