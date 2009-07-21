Тимошенко і Байден проводять зустріч віч-на-віч

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і віце-президент США Джозеф БАЙДЕН проводять зустріч віч-на-віч.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбувається в клубі Кабінету міністрів і триває вже більше 40 хвилин.

Після проведення зустрічі віч-на-віч відбудеться зустріч делегацій в розширеному складі. Передбачається, що з української сторони в цій зустрічі візьмуть участь віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН і посол України в США Олег ШАМШУР.

З американської сторони в зустрічі візьмуть участь радник з питань національної безпеки Тони БЛІНКЕН, директор головного управління з міжнародних економічних питань Ради національної безпеки США Девід ЛЕПТОН, директор головного управління з питань Росії Ради національної безпеки США Майк МАКФОЛ, другий заступник міністра оборони США з питань Росії, України і Євразії Селест УОЛЛАНДЕР, другий заступник держсекретаря США з питань Азії Ден РАССЕЛ, керівник управління з питань Європи і ЄС Ради нацбезпеки США Крістіна КВІЕН, а також тимчасовий повірений у справах США в Україні Джеймс ПЕТТІТ.