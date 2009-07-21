Джозеф Байден про Росію, МВФ і "серце демократії"

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН наголошує на необхідності вирішення Україною ряду питань для залучення додаткових іноземних інвестицій та отримання коштів Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це Дж.БАЙДЕН заявив сьогодні на зустрічі з головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ. Зустріч тривала вдвічі більше запланованого часу.

В.ЛИТВИН, підкреслюючи особливо об’єктивне ставлення свого гостя до України, зазначив, що візит Дж.БАЙДЕНА має велике значення для українських політиків, які «стривожені тим, що у разі перезавантаження стосунків Росії та США Україна буде відсунута на периферію». На його думку, візит наочно підтвердив, що це не відповідає дійсності.

Голова Верховної Ради заявив, що Україна переживає надзвичайно відповідальний момент у своїй історії: «Створений фундамент державності, маємо потужні паростки демократії, та водночас ми зупинились на роздоріжжі», - зазначив він. На його переконання, «важливо продовжувати рух у правильному напрямку».

В.ЛИТВИН зазначив, що президентські вибори сьогодні для України мають другорядне значення, «на першому місці стоїть питання - чи спроможні ми забезпечити кооперацію і разом, спільно відповісти на виклики, які постають перед Україною». Він вкотре підкреслив, що центром діалогу з цього приводу має стати Верховна Рада України.

Віце-президент Дж.БАЙДЕН заявив, що для нього велика честь бути у Верховні Раді України, бо «серцем будь-якої демократії є парламент».

Дж.БАЙДЕН повідомив присутнім, що в той самий час, коли планувався візит Президента Сполучених Штатів Америки Барака ОБАМИ до Росії, був затверджений і візит віце-президента до України. За його словами, прагнення Америки покращити відносини із Росією не може скомпрометувати взаємовідносини Сполучених Штатів із Україною. Дж.БАЙДЕН наголосив на двох ключових позиціях, яких дотримується його країна: по-перше, Америка не сприймає того, що Росія має сферу впливу на будь-яку країну, та, по-друге, кожна країна має право сама визначати, які відносини вона розвиватиме. Він зазначив, що всі країни після революцій опиняються на перехресті, та запевнив керівника українського парламенту, що США підтримують Україну.

Віце-президент підкреслив необхідність вирішення Україною ряду питань, які, на його думку, допоможуть залучити додаткові іноземні інвестиції та отримати кошти Міжнародного валютного фонду. Зокрема, він наголосив на необхідності більшої прозорості законів, які приймаються, удосконалення судової системи. «Інвестиції, ріст економіки та кінцева безпека залежить від економічної незалежності», - додав Дж.БАЙДЕН. В.ЛИТВИН погодився із співрозмовником, зазначивши, що «без інвестицій Україна не зможе вистояти в умовах кризи».

Голова ВР вважає, що «призначення парламенту і його особисте - примушувати політиків вести діалог». Цей діалог, на його переконання, «необхідно налагодити у стінах парламенту, щоб не довелось звертатись до іноземних посередників».

Він також повідомив про запрошення до важливої публічної розмови перших осіб держави «з усіх питань нашого життя, щоб знайти компроміс в інтересах не політиків, а народу України, щоб виробити систему стримування та противаг». В.ЛИТВИН заявив, що він буде апелювати до людей, аби вони примусили політиків до такого діалогу.

Відповідаючи на запитання Дж.БАЙДЕНА щодо можливості виконання Україною умов МВФ для отримання наступного траншу, керівник українського парламенту наголосив на необхідності прозорого вирішення проблем енергоносіїв, використання нових енергозберігаючих технологій, використання інших джерел енергії, та в цілому реформування економіки.

Дж.БАЙДЕН побажав країні успіху, бо вона, за його словами, цього заслуговує. «Ваш успіх буде наріжним каменем успіху усієї Європи, а успіх демократії в Україні стане запорукою успіху демократії в Росії, - підкреслив він. - Кожна країна добивається успіху тоді, коли всі дії і рішення приймаються в ній прозоро».