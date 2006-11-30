Хто з БЮТівців голосував за відставку Луценка

Згідно з підсумками поіменного голосування, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Верховної Ради, свої голоси за відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка віддали 18 членів фракції БЮТ. Олександр Буряк Таріел Васадзе Інга Вершиніна Михайло Гладій Олександр Єдін Сергій Поліщук Ігор Рибаков Юрій Триндюк Василь Хмельницький Сергій Буряк Андрій Веревський Павло Костенко Павло Лебедєв Максим Луцький Володимир Олійник Євген Сігал Валерій Шаманов Олександр Шепелев

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