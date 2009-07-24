У Києві у зв'язку з візитом Патріарха Кирила обмежать рух транспорту

ДАІ Києва попереджає про короткочасні обмеження руху транспорту у зв`язку з візитом глави Російської православної церкви КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН в УДАІ м. Києва, начальник столичної ДАІ Анатолій СІРЕНКО зазначив, що візити такого високого рівня, зазвичай, пов`язані з короткочасними обмеженнями руху транспорту, і кияни мають з розумінням ставитися до цього.

За даними ДАІ, у понеділок, 27 липня, орієнтовно о пів на дев`яту ранку Святійший Патріарх прибуває в аеропорт “Бориспіль”, і далі поїде у центр міста на Володимирську гірку. Після 10-ї години планується переїзд кортежу до Києво-Печерської Лаври, а потім, о 15.30 – відвідини пам`ятників Слави і жертвам Голодомору. Близько 17-ї години відбудеться зустріч Патріарха біля Святої Брами Лаври.

У вівторок орієнтовно о 13-й годині заплановані відвідини будівництва Кафедрального собору за адресою: Залізничне шосе, 3. Після чого о 17.30 Святійший Патріарх КИРИЛО відправиться на кіностудію ім. Довженка.

У середу, 29 липня, приблизно о пів на першу першого дня Патріарх відвідає Покровський жіночий монастир, розташований у Бехтеревському провулку. Потім о 15-й годині високий гість попрямує до аеропорту “Бориспіль”.

З огляду на це, А.СІРЕНКО рекомендує водіям бути гранично уважними, неухильно виконувати сигнали регулювальників, вимоги дорожніх знаків, а також не залишати транспорт, порушуючи загальноприйняті правила.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня починається візит в Україну глави Російської православної церкви КИРИЛА. Початковою точкою візиту високого гостя стане столиця України Київ, де він пробуде до середи. Далі заплановані відвідини Донецька, Горловки, Сімферополя, Севастополя, Рівне, Корця, Луцька, Володимир-Волинського, а також Почаєвської Лаври.