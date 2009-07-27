На Володимирській гірці вже зібрався пікет проти візиту голови РПЦ

Близько 300 осіб проводять на Володимирській гірці акцію протесту проти візиту в Україну глави РПЦ Патріарха КИРИЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники стоять окремими групами перед Українським домом на початку вул. Трьохсвятительської, з боку Європейської площі, а також вздовж обох боків вулиці.

Пікетувальники тримають українські державні прапори , прапори УНА-УНСО та інші.

Вони виступають з лозунгами: “Україні – помісну православну церкву!”, “Геть московського попа-колонізатора”, “Україні – незалежну церкву! та ін.

Також вулицю Трьохсвятительську з обох боків оточено кордонами міліції та працівників міліцейських спецзагонів з метою не допустити протистояння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україну з візитом прибув Предстоятель РПЦ КИРИЛО.

Відповідно до програми візиту, о 9.00 годині ранку мав розпочатися молебень за його участю на Володимирській гірці, біля пам’ятника князю Володимиру.