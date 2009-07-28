Тимошенко говорила з Патріархом Кирилом про християнські цінності

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко зустрілася з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом.

Розмова відбулася у Києво-Печерській Лаврі, повідомляє прес-служба уряду.

Її учасники обговорили відносини між церквою та державою, питання духовного відродження та повернення наших народів до християнських цінностей, проблеми православ`я в Україні.

"Я приїхав, щоб молитися разом з людьми, тому що я вірю в надзвичайну силу молитви", - зазначив Кирило на початку зустрічі.

Зі свого боку Тимошенко наголосила, що "в такий складний момент, коли усі країни, не тільки Україна, переживають важкі часи, людям потрібні сила волі, сила духу, надія".