Інститут Горшеніна проведе прес-конференцію «Роль регіональних еліт напередодні президентської кампанії»

29 липня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Роль регіональних еліт напередодні президентської кампанії». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Систематизація і огляд регіональних еліт України на прикладі Дніпропетровська, Харкова, Луганська, Львова; Участь регіональних еліт в політичному житті країни; Роль регіональних еліт в майбутній президентській кампанії. Учасники: Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна; Марина Ткаченко, експерт у сфері соціального проектування (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (044) 230 49 63. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.