ВО Свобода: комуністичний уряд Молдови вислужується перед Кремлем

Україна має жорстко відреагувати на затримання у Молдові українських спостерігачів.

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, коментуючи ситуацію, пов’язану із затриманням українських спостерігачів у Молдові, повідомили УНІАН у прес-службі “Свободи”

«Ганебним є факт затримання українців, котрі мали взяти участь у виборах до парламенту Республіки Молдова у рамках місії міжнародних спостерігачів. Безпідставне затримання та депортація членів офіційної делегації з території Молдови є вкрай агресивним виявом неповаги до українців та Української держави з боку Молдови”, - наголосив О.ТЯГНИБОК.

За його словами, “Свобода” розцінює ці дії “як спробу комуністичного промосковського уряду Молдови вислужитись перед своїми кремлівськими патронами”.

Водночас, на думку ВО, такі дії свідчать про слабкість нинішньої Української держави і її уряду. «Лише сильна Українська держава з міцною армією та патріотичною елітою зможе забезпечити охорону українців у будь-якій країні світу”, - підкреслив О.ТЯГНИБОК.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає жорсткої і однозначної реакції з боку Міністерства закордонних справ України на недружні дії Молдови.

Як повідомлялося, 29 липня у Молдові відбудуться позачергові вибори до парламенту республіки Молдова. Напередодні, 28 липня, молдавські правоохоронці затримали 6 українських спостерігачів, котрі приїхали у рамках місії ENEMO (Європейська мережа організацій по спостереженню за виборами).

За даними “Свободи”, українців тривалий час тримали під вартою, після чого направили до суду, який прийняв рішення про накладення адміністративного штрафу на кожного українця у розмірі 1000 лей (100 дол.) і депортацію.