Візит Патріарха Кирила може розколоти УПЦ МП

Візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА може прискорити створення в Україні єдиної помісної православної церкви.

Про це сказав у коментарі УНІАН професор філософії та мистецтвознавства Національної академії наук України Дмитро СТЕПОВИК.

“Були певні очікування, що КИРИЛ привезе рішення про надання УПЦ МП автономії, і тоді були б створені дві сильні православні церкви”, - зазначив Д.СТЕПОВИК. “Проте цього не сталось, очевидно, КИРИЛ не думає давати більше незалежності УПЦ (МП), чим вона мала до його приїзду, скоріше навіть навпаки”, - додав він.

На думку Д.СТЕПОВИКА, такі дії Патріарха Московського можуть викликати незадоволення зі сторони проукраїнськи налаштованих віруючих УПЦ МП. “В церкві може створитись ситуація, коли проукраїнськи налаштована група може викинути з себе проросійськи налаштований осередок”, - зазначив Д.СТЕПОВИК. У свою чергу, за його словами, це призведе до об’єднання проукраїнськи налаштованих представників УПЦ МП з іншими українськими православними церквами і створення на їх базі єдиної помісної православної церкви в Україні.